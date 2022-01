Vor gut fünf Jahren wurde zur Neugestaltung der Dorfmitte und des Dorfplatzes das katholische Pfarrheim abgerissen. Seitdem laufen in Ottersheim die Bemühungen und Planungen für einen kleineren Neubau des Pfarrheims im südlichen Bereich des Pfarrgartens der katholischen Kirche St. Martinus.

Viele Planungsgespräche mit verschiedenen Ämtern haben stattgefunden. Neben den kirchlichen Genehmigungsbehörden musste auch mit dem Landesdenkmalamt und dem Landesamt für Archäologie verhandelt werden. Schließlich diente das vorgesehene Baugelände bis 1824 dem Dorf als Friedhof. So steht auch die Kirchenstützmauer um das Gelände unter Denkmalschutz. Der Rückbau des bisher schon gesperrten Treppenaufgangs von der Lange Straße zur Kirche ist bereits erfolgt.

Der Standort des im Jahr 1747 im damaligen Friedhof errichtete hohe Steinkreuz, das wegen seines kunsthistorischen Wertes in den „Kunstdenkmälern der Pfalz“ abgebildet und beschrieben ist, fand inzwischen nach dem erforderlichen Abbau und gründlicher fachkundiger Restaurierung seinen neuen Platz im nördlichen Teil des Kirchgartens neben der Bruder-Konrad-Statue. Diese von Katharina Kopf gestiftete Statue wurde vor 75 Jahren nach den schrecklichen Kriegsjahren an dieser Stelle aufgestellt. Ebenso sind die wenigen erhaltenen Grabsteine des alten Friedhofs hier deponiert. Die meisten dieser Arbeiten wurden in Eigenleistung erbracht. Nun hofft man, in absehbarer Zeit mit dem Bau des neuen Pfarrheims beginnen zu können.