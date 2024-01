Das Kita-Gesetz ist schon lange in Kraft. Trotzdem haben nicht alle Familien den Platz, den sie brauchen.

Sieben Stunden Betreuung am Stück und mit Mittagessen: Das war der große Wurf im neuen Kita-Zukunftsgesetzes, das seit Juli 2021 in Rheinland-Pfalz gilt. Die Eltern sollen ihre Zwerge nicht mehr in der Mittagspause abholen und am Nachmittag wieder bringen müssen. Das Land reagierte auf veränderte Lebenswirklichkeiten.

Die Praxis hinkt der Theorie hinterher: Nicht alle Kitas haben zweieinhalb Jahre später genügend Räume und Personal, um das Gesetz zu erfüllen. In vielen Orten werden Einrichtungen erweitert oder neu gebaut. Die Umstellung braucht Zeit. Für das Mittagessenangebot haben die Kita-Träger eine Übergangsfrist bis 2028. Der Rechtsanspruch auf Sieben-Stunden-Betreuung gilt bereits. Das Gericht muss nun klären, ob es Spielraum bei der Formulierung des Gesetzes gibt.