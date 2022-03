Unbekannte Betrüger versuchten am Dienstag eine 33-Jährige aus Freisbach zu täuschen. Die Polizei Germersheim weist darauf hin, dass diese eine neue Variante des Telefonbetrugs ist: Derzeit kommt es bundesweit zu Betrugsversuchen durch angebliche Mitarbeiter der europäischen Polizeibehörde Europol mit Sitz in Den Haag in den Niederlanden.

Am Telefon behaupten sie, dass den Betroffenen persönliche Daten gestohlen wurden und Kriminelle mit diesen Daten Straftaten begehen werden. Neben dem Versuch ihre Opfer durch diese Täuschung zur Übergabe oder Überweisung von Geldbeträgen zu bewegen, versuchen die Täter auch an Informationen über die persönlichen und finanziellen Verhältnisse zu gelangen, um weitere Straftaten vorzubereiten. Dabei nutzen die Täter ein spezielles technisches Verfahren, wodurch ihre Opfer eine tatsächlich zu Europol oder einer deutschen Polizeidienststelle gehörende Telefonnummer angezeigt bekommen.

Glücklicherweise durschaute die 33-Jährige rechtzeitig den Betrugsversuch, sodass es zu keinem Schaden kam. Die Polizei Germersheim hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.