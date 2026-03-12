Beim Warntag am 12. März wurden im Landkreis Germersheim auch die Sirenenanlagen mit den neuen Sprachdurchsagen getestet. Dies habe jedoch nicht reibungslos funktioniert, teilte die Kreisverwaltung am Donnerstagmittag mit. Die Warnung um 10 Uhr habe flächendeckend funktioniert, die Entwarnung aufgrund eines technischen Problems jedoch nicht.

„Einzelne Sirenen haben auch bei der Entwarnung komplett inklusive Sprachdurchsage funktioniert, die meisten jedoch nicht“, wird der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Landkreises Germersheim Christian Betzel zitiert. Dann war weder der Heulton zur Entwarnung, noch eine Sprachdurchsage zu hören. Deshalb habe man den Heulton zur Entwarnung ohne anschließende Sprachdurchsage nochmals ausgelöst, „so dass flächendeckend die Entwarnung zu hören war“. In den Sprachdurchsagen soll planmäßig zunächst über den „Probealarm“, dann über das „Ende des Probealarms“ informiert werden.

Noch für den Donnerstagnachmittag ist den Angaben der Kreisverwaltung zufolge ein Gespräch mit dem Hersteller angesetzt. Dabei soll herausgefunden werden, woran das technische Problem liege.

Das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz mit Sitz in Koblenz teilte indes mit, dass der landesweite Warntag „erfolgreich verlaufen“ sei. In einer Mitteilung heißt es: „Die vorgesehenen Warnmittel und Warnsysteme wurden planmäßig ausgelöst.“