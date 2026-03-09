Im gesamten Landkreis Germersheim werden erstmals die Sprachdurchsagen bei den im vergangenen Jahr installierten neuen Sirenen getestet.

Am Donnerstag, 12. März, findet zum zweiten Mal der landesweite Warntag statt. Die Sirenen und erstmals auch die Sprachdurchsagen werden laut Kreisverwaltung für den gesamten Landkreis gegen 10 Uhr zu hören sein. Dann werden neben den Sirenenanlagen in ganz Rheinland-Pfalz auch verschiedene Warnkanäle gleichzeitig ausgelöst – darunter Cell Broadcast sowie die Warn-Apps Nina und Katwarn.

Landrat Martin Brandl (CDU) betont die Bedeutung des Tests: „Mit den neuen Sprachdurchsagen haben wir einen zusätzlichen Baustein für ein noch leistungsfähigeres Warnsystem. Das erhöht die Chance, dass Warnungen alle Menschen rechtzeitig und verständlich erreichen.“ Auch Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Christian Betzel sieht einen wichtigen Fortschritt: „Im Ernstfall können durch Sprachdurchsagen schnell und gezielt Informationen vermittelt werden, die wesentlich zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger beitragen.“

Am Warntag erfolgt zunächst ein Sirenensignal „Warnung der Bevölkerung“ (eine Minute Heulton), danach die Sprachdurchsage: „Probealarm“. Dann erfolgen ein einminütiger Dauerton, der „Entwarnung“ signalisiert, sowie die Sprachdurchsage „Ende des Probealarms“. Die Entwarnung ist gegen 10.45 Uhr vorgesehen. Die Kreisverwaltung begleitet den Warntag am 12. März live über den eigenen Social-Media-Kanal auf Instagram direkt aus dem Führungs- und Lagezentrum in Bellheim. Unmittelbar nach dem Probealarm wird unter https://t1p.de/SirenenGER26 eine Online-Umfrage gestartet, um zu erfahren, wo und wie gut die Sirenentöne und Sprachdurchsagen wahrgenommen wurden. Links zur Umfrage gibt es auch über Facebook, Instagram oder die Webseite der Kreisverwaltung.

In der Woche des landesweiten Warntages (vom 9. bis 12. März) veröffentlicht das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (LfBK) begleitende Informationsbeiträge auf Instagram.