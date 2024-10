An den beiden Standorten der Brauerei Park & Bellheimer, Bellheim und Pirmasens, soll es ab Montagmorgen, 14. Oktober, zu einem ganztägigen Warnstreik der Beschäftigten kommen.

Zu der Arbeitsniederlegung aufgerufen seien die insgesamt knapp 140 Beschäftigten in mehreren Schichten, von denen etwa zwei Drittel in Bellheim arbeiteten, informierte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Deren Angaben zu Folge ist ein Großteil der Beschäftigten gewerkschaftlich organisiert. Beginnen soll der Warnstreik um 6 Uhr in Pirmasens und um 5 Uhr in Bellheim. Hier ist um 9.30 Uhr eine Demonstration durch den Ort geplant, zu der die Pirmasenser mit dem Bus gebracht werden sollen. Wann die Bellheimer Brauerei zuletzt bestreikt wurde, konnte ein NGG-Sprecher nicht genau sagen, nur dass das schon sehr lange her sei.

Anlass für den Warnstreik ist nach Mitteilung der NGG die aktuelle Entgelttarifrunde. Laut Holger Winkow, Geschäftsführer der NGG-Region Pfalz, hat die Arbeitgeberseite bei der Tarifverhandlung am 20. August „ein absolut unverhandelbares Angebot vorgelegt und keinerlei weitere Kompromissbereitschaft gezeigt“. So sollten die Tarifentgelte nur um 2,3 Prozent steigen, bei einer 13-monatigen Laufzeit. Das sei umso unverständlicher, weil auch die Arbeitgeber um die Belastung der Beschäftigten durch immense Preissteigerungen wüssten, nicht zuletzt für Lebensmittel, und deshalb eine angemessene Entgelterhöhung für sich und ihre Familien bräuchten, um die Existenz ihrer Familien zu sichern. Die hohe Inflation der vergangenen drei Jahre habe die Tariferhöhungen deutlich überstiegen. Die NGG-Tarifkommission habe den Entgelttarifvertrag nach einem Jahr Laufzeit bereits zum 31. Juli 2024 gekündigt.

Die Tarifkommission bleibt nach Mitteilung der Gewerkschaft „bei ihrer Forderung nach einer angemessenen und wertschätzenden Erhöhung der Entgelte um 310 Euro, sowie der Ausbildungsvergütungen um 150 Euro, in einem Anschlusstarifvertrag mit einer Laufzeit von 12 Monaten“. Der nächste Verhandlungstermin soll am Donnerstag, 17. Oktober, stattfinden.

Unter das Tarifgebiet fallen laut NGG rund 150 Beschäftigte aus den Brauereien in der Pfalz. Neben der Brauerei Park & Bellheimer sei auch die Privatbrauerei Gebr. Mayer in Oggersheim betroffen.