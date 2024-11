Die Gewerkschaft Verdi hat in der bundesweiten Entgeltrunde Eisenbahntarifvertrag (ETV) Beschäftigte der Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) für Mittwoch und Donnerstag, 6. und 7. November, in den Werkstätten, der Wagenreinigung und Teilen der Infrastruktur den Betrieb zu einem weiteren Warnstreik-Tag aufgerufen. Deshalb kann es an beiden Tagen zu einzelnen Fahrtausfällen auf allen AVG-Linien kommen, so die AVG. Der ETV regelt Entgelte von etwa 6000 Beschäftigten in rund 40 Betrieben in ganz Deutschland. Verdi habe AVG-Beschäftigte bereits am 14. und 15. Oktober sowie am 4. November zu Streiks aufgerufen. Damals gab es keine größeren Beeinträchtigungen im AVG-Netz.

Infos zu den Fahrtausfällen im AVG-Netz gibt es im Internet unter www.avg.info/fahrplan/fahrplanauskunft. Fahrgäste sollen sich am Mittwoch unmittelbar vor Ihrem Fahrtantritt in der elektronischen Fahrplanauskunft informieren, ob ihre Fahrt betroffen ist, empfiehlt die AVG.