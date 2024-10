Die Gewerkschaft Verdi hat alle Beschäftigten und Auszubildenden der Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) für Montag, 14. Oktober, zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Dieser kann, je nach Streikbereitschaft der Beschäftigten, die noch nicht absehbar sei, „große Auswirkungen auf den Betrieb aller Stadtbahnlinien der AVG in der gesamten Region haben“, teilte das Unternehmen am Sonntagnachmittag mit. Erst im Verlauf des Montagvormittags könne die AVG genauer darüber informieren, in welcher Form der Stadtbahnbetrieb gegebenenfalls in begrenztem Umfang aufrechterhalten werden kann.