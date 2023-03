Die Schulbusse in der Südpfalz fahren am Montag trotz des Warnstreiks – zumindest die Linien, die von der Firma Hetzler Busreisen aus Herxheim und der Firma Pfadt Busreisen GmbH aus Germersheim bedient werden. Das haben beiden Unternehmen auf Anfrage der RHEINPFALZ bestätigt.

„Nein, wir streiken nicht“, sagt Martin Rapp von Hetzler Busreisen. „Wir gehören nicht zum öffentlichen Dienst, wir waren noch nie am Streik beteiligt.“ Eine wenige Fahrer seien zwar gewerkschaftlich engagiert, aber das wirke sich nicht aus.

Hinsichtlich des Streiks habe es viele Rückfragen an die Fahrer vor Ort gegeben. Bei dem Unternehmen in Herxheim selbst seien aber kaum Nachfragen eingegangen. Das bestätigt auch eine Sprecherin von Pfadt Busreisen in Germersheim.

Planmäßig sind am Montag also folgende Schulbus-Linien unterwegs: 550 (Landau–Germersheim), 552 (Landau–Rheinzabern), 553 (Rohrbach–Rülzheim), 554 (Rohrbach-Kandel), 555 (Landau-Rheinzabern), 556 (Jockgrim-Landau), 557 (Neupotz–Landau), 558 (Heuchelheim/Billigheim-Herxheim), 559 (Zeiskam-Herxheim), 595 (Rheinzabern-Germersheim), 596 (Freisbach-Rülzheim).