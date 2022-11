Rund 1900 Mitarbeiter des Daimler-Lastwagenwerks folgten am Mittwoch einem Aufruf der IG Metall. Sie zogen um die Mittagszeit für eine halbstündige Kundgebung vor das Werkstor. Im Werk arbeiten rund 11.000 Menschen, die meisten von ihnen in zwei Schichten. Zentrales Thema unter den Streikenden war die Inflation. Die IG Metall fordert in der laufenden Tarifrunde 8,5 Prozent mehr Lohn.