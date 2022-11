Die zweite Warnstreik-Woche beginnt mit voller Wucht, hatte die IG Metall angekündigt. Zumindest für die Aktion am Montag im Kreis Germersheim scheint das zu zutreffen: Bei Kardex in Bellheim gingen rund 170 Mitarbeiter während der Frühschicht vor die Tür, so Harald Lange von der IG Metall Landau. In jeder Schicht arbeiten etwa 200 Arbeiter, dazu kommen die Angestellten. „Die Beteiligung war sehr gut, die Stimmung entschlossen“, so die Einschätzung von Lange.