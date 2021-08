Zwei unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag gegen 3.45 Uhr im Baustellenbereich der Hauptstraße und Bauerbacher Straße im Stadtteil Oberöwisheim eine Warnbake und Holz in Brand gesetzt. Nachdem Zeugen die Polizei verständigt hatten, konnte sich das Duo noch vor Eintreffen der Beamten entfernen und war anschließend nicht mehr aufzufinden, so die Polizei. Wie sich nachträglich herausstellte, waren auch im Bereich der Hauptstraße, am Durchgang zum Schloss, und am Fußweg entlang des Kindergartens zwei weitere Brandstellen. Nennenswerter Schaden entstand indessen nicht. In der Vergangenheit waren bereits mehrere solcher Brandstellen zu verzeichnen, weshalb der Polizeiposten Kraichtal um Hinweise aus der Bevölkerung zu den unbekannten Brandlegern bittet. Diese nimmt das Polizeirevier Bad Schönborn unter 07253 80260 entgegen.