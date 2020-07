Das Sozialkaufhaus Warenkorb St. Christopherus in Germersheim erlebt einen Boom und benötigt dringend Spenden als gute Second-Hand-Ware. Die Corona-Krise macht sich auch hier bemerkbar. Kinder betroffen.

„Wir brauchen Sommerkleidung für Kinder, freuen uns aber natürlich auch über leichte und sommerliche Bekleidung für Herren und Damen und entsprechende Schuhe“, sagt Marktleiter Giuseppe Spano. „Darüber hinaus bitten wir um Spenden von Spielen und Kinderspielzeug. Bitte keine Kuscheltiere, davon haben wir genug, aber über Brettspiele und Vorlesebücher oder auch Spielzeug für den Sandkasten freuen sich die Kinder unserer Kunden.“

Auch über Möbelspenden freut sich Giuseppe Spano. „Kücheneinrichtungen, Kleiderschränke, Sofas, Tische und Stühle, Kommoden – eben alles, was man benötigt, um sich einzurichten, nehmen wir gerne.“ Was nicht gebraucht werde, seien große Wohnwände, denn die meisten der Warenkorb-Kunden hätten kleine Wohnungen und könnten diese großen Möbel gar nicht stellen. Auch Matratzen würden aus hygienischen Gründen nicht genommen. „Möbel holen wir bei den Spendern nach Terminvereinbarung auch ab“, so Spano.

Der Marktleiter bittet dringend darum, die Spenden nur während der Öffnungszeiten des Marktes abzugeben. Diese sind Montag, Mittwoch, Donnerstag von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr, und Dienstag und Freitag von 9 bis 13 Uhr. „Wir rufen wirklich dazu auf, keine Spenden außerhalb der Öffnungszeiten abends oder am Wochenende vor unserer Tür abzustellen“, so Marktleiter Spano, „denn die werden dann durchwühlt und auf den Boden geworfen.“ Außerdem stellten manche Leute einfach ihren Müll vor dem Warenkorb ab, was zunehmend Probleme bereite. „Wir müssen das dann alles aufräumen und auf eigene Kosten entsorgen.“ Benötigt werden nur gut erhaltene Textilien und Spielzeug.