Am Dienstagmorgen meldete ein Zeuge einen brennenden Hochsitz im Wald bei Stutensee-Blankenloch. Die Feuerwehr konnte Brand schnell löschen, stellte jedoch in unmittelbarere Nähe weitere Brände fest. Unter anderem wurden ein Holzpolter, weitere Hochsitze sowie kleinere Flurflächen in Mitleidenschaft gezogen. Die aus den umliegenden Gemeinden eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren konnten ein Ausbreiten der Brände auf weitere Teile des Waldes verhindern. Es wurde niemand verletzt, nach ersten Schätzungen der Forstbehörde entstand ein Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666 5555 zu melden.