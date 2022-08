Die Gemeinde will ihr Wappen vor unberechtigtem Zugriff schützen. Die Regularien für die Nutzung wurden jetzt erstellt. Künftig muss jeder, der das Wappen nutzen möchte, dies bei der Gemeinde schriftlich beantragen. Liegt die Zustimmung nicht vor, droht ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Geldbuße bis zu 5000 Euro können fällig werden. Durch die Satzung soll vermieden werden, dass das Gemeindewappen unberechtigt, unkontrolliert und zweckentfremdet genutzt wird.

Auch die Verbandsgemeinde hatte im Vorjahr eine ähnliche Satzung beschlossen. Grund war die widerrechtliche Nutzung des Ortswappens zu Wahlkampfzwecken.

Das Wappen der Ortsgemeinde wird seit 1747 als Siegel der „Bürgermeisterei Rülzheim“ geführt. Es zeigt in „rot auf grünem Boden auf springendem goldbezäumten silbernen Ross einen Ritter in goldenem Harnisch, in der Rechten eine goldene Kreuzesstange“ trägt. Auf Bestreben des früheren Bürgermeisters Helmut Braun erteilte die damalige Bezirksregierung 1991 der Gemeinde die Genehmigung zur Führung einer Flagge, die das Ortswappen zum Inhalt hat. Der Wappengrund in den Farben rot und grün geht auf einen Gemeinderatsbeschluss aus dem Jahr 1839 zurück.