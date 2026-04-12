Scheibenhardt Wanderung zu den Schätzen des Bienwaldes

Im Bienwald gibt es viel zu entdecken.
Im Bienwald gibt es viel zu entdecken.

Auf Schusters Rappen geht es vorbei an einer Naturwaldfläche, einem Moor, einer Sanddüne, einer Bunkerruine – alles Biotope und Rückzugsorte spezieller Tier- und Pflanzenarten. Bei der Wanderung mit Picknick werden auch zum Beispiel Wildkräuter verkostet. Die zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin Johanna Thomas-Werling leitet die Tour am Sonntag, 26. April 2026, 13 Uhr, Treffpunkt ist am Parkplatz Gaststätte Bienwaldmühle. Dauer zirka 4 Stunden, Gebühr 15 Euro, Veranstalter: Naturführer Pfalz. Anmeldung: Johanna Thomas-Werling, 06341 6740713, Mail: jotho-werl@web.de.

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