Auf Schusters Rappen geht es vorbei an einer Naturwaldfläche, einem Moor, einer Sanddüne, einer Bunkerruine – alles Biotope und Rückzugsorte spezieller Tier- und Pflanzenarten. Bei der Wanderung mit Picknick werden auch zum Beispiel Wildkräuter verkostet. Die zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin Johanna Thomas-Werling leitet die Tour am Sonntag, 26. April 2026, 13 Uhr, Treffpunkt ist am Parkplatz Gaststätte Bienwaldmühle. Dauer zirka 4 Stunden, Gebühr 15 Euro, Veranstalter: Naturführer Pfalz. Anmeldung: Johanna Thomas-Werling, 06341 6740713, Mail: jotho-werl@web.de.