Die Gemeinde möchte zwei E-Ladesäulen im Ort errichten, eine am Wanderparkplatz Richtung Rheinaue und die andere am Propst-Krane-Platz. Allerdings hat sie die Zeit im Nacken.

Der Bund bezuschusst die beiden Ladesäulen mit rund 30.000 Euro. Voraussetzung: Sie müssen bis Ende des Jahres stehen. „Das wird sportlich“, sagt der Beigeordnete Hans-Peter Schmitt (SPD), der am Mittwoch die Ratssitzung geleitet hat. Denn die Kosten müssten erstmal in den Haushalt rein und der müsse noch im Rat verabschiedet und von der Kommunalaufsicht genehmigt werden. Erst dann können überhaupt Preise eingeholt werden.

Es soll sich um zwei Normal-Ladesäulen handeln. An jeder sollen zwei Elektroautos mit bis zu 22 Kilowatt laden können. Die Verwaltung hatte vorab geprüft, ob eine Schnellladesäule am Wanderparkplatz sinnvoll wäre. Weil aber die Zuleitung technisch nicht ausgereicht hätte, um diese zu betreiben, hatte sie den normalen Ladepunkt empfohlen. Den Standort am Kerweplatz hatte der Ortsgemeinderat gewählt, weil dieser als Parkplatz für Veranstaltungen etwa im Forsthaus oder Turnhalle genutzt wird.