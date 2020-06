Ein Wanderer verständigte am Montagnachmittag die Polizei, da er auf einem Waldweg im Bereich der Eichelbergkaserne eine Schlange entdeckt hatte, die seiner Ansicht nach hier nicht heimisch sei. Von dem Tier wurde ein Foto gemacht, es wurde an einen Fachmann weitergegeben. Bei der Schlange dürfte es sich laut Polizei entweder um eine heimische, ungiftige und ungefährliche Äskulapnatter oder eine in Nordamerika beheimatete gelbe Erdnatter gehandelt haben. Die gelbe Erdnatter sei ebenfalls ungiftig, aber nicht ganz ungefährlich, da sie unter Umständen zubeißt. Wanderer und Spaziergänger, die in diesem Bereich auf eine Schlange treffen, werden gebeten die Polizei Bruchsal, Telefon 07251 7260, zu informieren.