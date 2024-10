Der Verbandsgemeinderat Jockgrim hat drei ehrenamtlich Beauftragte gewählt: Robert Schneider, Kathleen Fahrentholz und Walter Zirker.

Für das Amt des Beauftragten für Inklusion war als einziger Bewerber Robert Schneider aus Rheinzabern angetreten. Er sitzt seit einem Trike-Unfall selbst im Rollstuhl, kennt also die alltäglichen Probleme von Menschen mit eingeschränkter Mobilität aus eigener Erfahrung. Er konnte dem Rat auch gleich einige Stellen in der Verbandsgemeinde nennen, die nicht barrierefrei seien und verbessert werden müssten. Schneider ist in mehreren überörtlichen Vereinen engagiert, die sich um Inklusion und verbesserte Mobilität für Menschen mit Einschränkungen kümmern. Seine Wahl als Inklusionsbeauftragter erfolgte einstimmig.

Kathleen Fahrentholz war bisher Senioren-Beauftragte – und bleibt es auch. Sie wurde einstimmig vom Rat gewählt. Auf den Aufruf, sich um das Amt der oder des ehrenamtlichen Beauftragten der Verbandsgemeinde für Gleichstellung zu bewerben, hatte sich ebenfalls ein Bewerber gemeldet: Es ist Walter Zirker aus Jockgrim, der in der Sitzung nicht persönlich anwesend sein konnte. Auch ihn wählte der Rat einstimmig.