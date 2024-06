In Maximiliansau trat der bisherige Ortsvorsteher Jochen Schaaf nach 10 Jahren nicht mehr an. Schaaf schlug 2019 den CDU-Kandidaten Peter Pfaff mit 61,5 Prozent deutlich. Jetzt stellte die SPD keinen eigenen Kandidaten, sondern unterstützte die Kandidatur von Helge Hoffmann. Er ist am Sonntag aus dem Rennen mit 31,8 Prozent ausgeschieden. Oliver Jauernig (CDU) und Tim Walter (FWG) liegen mit 34,1 Prozent gleichauf und gehen in die Stichwahl. Wobei Jauernig 998 Stimmen hat und Walter 1000 Stimmen. Beide erzählen der RHEINPFALZ, dass sie zusammen bei der Auszählung in der Festhalle waren und gemeinsam auf das Ergebnis angestoßen haben.

Der 28-Jährige Jauernig stammt aus Maximiliansau und ist unter anderem als 2. Vorsitzender und langjähriger Jugendleiter des Musikvereins Harmonie engagiert sowie Mitglied im Heimatverein FoKuS. Seit 2019 ist er im Ortsbeirat aktiv.

Der 32-Jährige Walter ist seit 2022 Vorsitzender der FWG Bienwald, die 2018 als FWG Büchelberg gegründet worden war. Walter führt auch die Stadtratsliste der Freien Wähler an.