Wegen Sanierungsarbeiten auf der A 5 an der Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch wird von Freitag, 15. Mai, 20 Uhr, bis Samstag, 16. Mai, 5 Uhr, die Auffahrt von Walldorf/Wiesloch auf die A 5 in Fahrtrichtung Heidelberg gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen und ist ausgeschildert. Von Samstag, 16. Mai, 20 Uhr, bis Sonntag, 17. Mai, 5 Uhr, wird anschließend die Ausfahrt in Fahrtrichtung Heidelberg nach Walldorf/Wiesloch gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Bedarfsumleitung U 49 und ist ausgeschildert. Tagsüber ist die Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch vollständig geöffnet. Während den Sperrungen wird auf den Rampen der Asphalt erneuert, um die Griffigkeit der Fahrbahndecke zu erhöhen.