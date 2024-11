Am vergangenen Wochenende wurde eine Waldhütte in Neupotz beschädigt. Die Hütte eines lokalen Vereines wurde laut Polizeibericht von bislang unbekannten Tätern mit Graffiti beschmiert. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, Telefon 07271 9221-0, E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de.