KANDEL. Vergangene Woche brannte der Wald bei Herxheim. Das Forstamt Bienwald weist nun auf die steigende Waldbrandgefahr hin und bittet um Achtsamkeit und Mithilfe!

„Die Forstleute, die Feuerwehr und die Polizei sind bei ihren Bemühungen zum aktiven Waldschutz auf die Mithilfe aller Bürgerinnen und Bürger angewiesen“, appelliert das Forstamt. Jede Rauchentwicklung außerhalb der Siedlungsgebiete soll über Notruf 112 (Feuerwehr) oder 110 (Polizei) gemeldet werden. Die Angabe der im Wald an Wegkreuzungen beschilderten Rettungspunkte (grüne Tafeln mit weißem Kreuz und einer Nummer) erleichtert die rasche Bekämpfung. Besonders gefährdet seien Nadelholzreinbestände mit trockenem Unterholz und Wälder mit starkem Besucherandrang wie hier im Bienwald und den Sandgebieten der Rheinebene.

Wind facht Feuer an

Da die Trockenperiode weiter anhält, „steigt die Waldbrandgefahr in unseren Wäldern deutlich“, weist Rüdiger Sinn vom Forstamt Bienwald hin. „Hinzu kommt ein hoher Anteil von abgestorbenen trockenen Baumteilen, die der letzte Sommer hinterlassen hat.“ Der Wind und die trockenen Blätter und Nadeln bieten für aufflammende Feuer eine ideale Nahrung. Die zweithöchste Gefahrenstufe des Deutschen Wetterdienstes sei in der Rheinebene und in Teilen des Forstamtsbereiches erreicht.

Wälder, Tiere und Pflanzen können im Brandfall nicht evakuiert werden. Sie seien schutzlos dem Feuer ausgeliefert, Totalverluste der Lebensräume seien neben dem wirtschaftlichen Schaden die bittere Folge. So vernichteten auch kleinere, niedrige Bodenfeuer durch die Temperaturentwicklung und die Schädigung der Wurzeln und Stammanläufe den aufstockenden wertvollen Waldbestand einschließlich aller Lebewesen.

Verhaltensregeln

Das Rauchen im Wald ist ebenso verboten wie das Grillen und Anlegen offener Feuer im Wald und in Waldesnähe. Nur ausgewiesene Parkplätze nutzen; trockene Grasflächen können sich durch heiße Katalysatoren entzünden. Zufahrten zu Wäldern und die Waldwege für die Rettungsfahrzeuge freihalten.