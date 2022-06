Auch Einsatzkräfte der Feuerwehren aus dem Landkreis waren am Sonntagabend bei dem großen Waldbrand auf dem Gipfel des Maimont im Einsatz. Bei Petersbächel (Kreis Südwestpfalz) waren etwa 1200 Quadratmeter Waldfläche in Brand geraten, in Spitzenzeiten wurde das Feuer von zirka 400 Feuerwehrleuten bekämpft.

Gegen 18.30 Uhr war ein Hilfsersuchen aus dem Landkreis Südwestpfalz bei Kreisfeuerwehrinspekteur Mike Schönlaub eingegangen. Daraufhin machten sich Wehrleute aus den Verbandsgemeinden Lingenfeld, Bellheim und Rülzheim sowie aus der Stadt Germersheim mit jeweils einem Fahrzeug mit neun Mann auf den Weg. Einheiten aus dem südlichen Landkreis wurden nicht in die Südwestpfalz geschickt, da diese größere Einsätze in Schaidt und Hagenbach zu absolvieren hatten.

Zirka gegen Mitternacht war der Unterstützungseinsatz in der Südwestpfalz für die Helfer aus dem Landkreis Germersheim beendet.