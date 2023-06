Rund 500 Quadratmeter eines kleinen Waldstücks zwischen Kuhardt und Leimersheim beim Baggersee Wolf waren am frühen Sonntagabend bereits abgebrannt, als die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Rülzheim eintrafen. Die Leitstelle Landau hatte um 18.14 Uhr den Alarm ausgelöst. Wasser von den Seen vor Ort wurde entnommen, um das Feuer schnellstmöglich einzudämmen. Unterstützt wurden die Rülzheimer Wehren von der Feuerwehr Rheinzabern. Zudem wurde ein Pendelverkehr zwischen der Einsatzstelle und der Ortsgemeinde Kuhardt gefahren. Die Einsatzkräfte löschten die Brandherde ab und kontrollierten die Stellen mit der Wärmebildkamera, um ein weiteres Aufflammen zu verhindern. Unterstützung gab es hierbei durch die Drohneneinheit der Verbandsgemeinde sowie der Drohne der DLRG. Mehrere Bäume, die Feuer gefangen hatten, wurden von zwei Mitarbeitern des Landesforsten RLP gefällt. Außerdem vor Ort war Verbandsbürgermeister Matthias Schardt, die Sanitätsbereitschaft Feuerwehr sowie die Einheit Freiwillige Feuerwehr Jockgrim und Feuerwehr Wörth am Rhein mit weiteren Tanklöschfahrzeugen, die jedoch nicht mehr benötigt wurden. Die Malteser Ortsgruppe Hatzenbühl und die DLRG Wörth versorgten die Feuerwehrmänner und -frauen mit Essen und Getränken. Im Einsatz, der bis 23 Uhr andauerte, waren insgesamt 91 Einsatzkräfte mit 23 Fahrzeugen.‍