Am Freitag gegen 13 Uhr wurde die Feuerwehr wegen eines Waldbrandes nördlich von Rheinzabern alarmiert. Es brannte wohl an einer Stelle nahe bei der Bahnlinie Richtung Rülzheim – auf westlicher Seite. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und begann bereits nach rund 30 Minuten mit den Nachlöscharbeiten, berichtete Volker Reiß von der Feuerwehreinsatzzentrale in Jockgrim.