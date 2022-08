Zu einem weiteren Waldbrand kam es am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr am Waldrand in der Nähe des Wasserwerkes bei Kuhardt. Wie die Polizei mitteilt, konnte die Feuerwehr das Feuer rasch löschen. Es wurden rund 100 Quadratmeter Waldfläche beschädigt. Die Brandursache werde ermittelt. In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgenden Warnhinweis heraus: „Werfen Sie keine glühenden oder glimmenden Gegenstände weg. Selbst eine kleine Zigarette kann einen Waldbrand auslösen!“ In den vergangenen drei Wochen gab es mehrere Waldbrände im Landkreis Germersheim, unter anderem zweimal in der Nähe von Berg und am Mittwoch bei Bellheim.