Gefeiert wurde an dem neu gestalteten Platz schon im vergangenen Jahr. Da unterhielt das Pamina-Orchester die Besucher an der Ecke Waldstraße und Hasenweg. Der Platz wurde ebenso wie der Hasenweg nicht nur neu gepflastert. Auch zwei Bäume wurden gepflanzt, die später einmal als Schattenspender den Menschen dienen sollen, die auf den neu aufgestellten Sitzbänken Platz nehmen. Und bei diesem Konzert wurde die Idee geboren, dem Platz doch einen Namen zu geben. Zur Namensfindung wurde auch die Bevölkerung aufgerufen, geeignete Vorschläge einzureichen. Am allermeisten genannt wurde der Vorschlag „Wald-Hasen-Platz“. Dem folgte der Ortsgemeinderat, und nun wird der Platz auch öffentlich getauft. Am kommenden Sonntag, 14. Juli, 10.30 Uhr, findet ein Frühschoppenkonzert des Musikvereins statt, bei dem das Namensschild vor Ort enthüllt wird. Für das leibliche Wohl sorgen wollen die „Bienwaldfüchse“ des Obst- und Gartenbauvereins, denen auch der Reinerlös der Veranstaltung überlassen wird. Die Veranstaltung am „Wald-Hasen-Platz“ findet allerdings nur bei gutem Wetter statt. Musikverein und Bienwaldfüchse freuen sich über eine rege Beteiligung der ganzen Bevölkerung.