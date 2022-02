Im Gemeindewald wird aufgeforstet. Sichtbare Zeichen hierfür sind grüne Plastikrohre, die aus dem Waldboden zu wachsen scheinen. Diese sowie Hunderte Setzlingen sollen dramatische Verluste auffangen.

Der Wald- und Radweg zwischen Rheinzabern nach Hatzenbühl wird an diesem Morgen gerne genutzt und wünscht man sich immer wieder mit einem Lächeln einen guten Tag. Von der nur wenige Meter entfernten L549 hört man den vorbeirauschenden Verkehr. Dies wäre nicht weiter tragisch, wenn man nicht in einer Mondlandschaft stünde. Viele Quadratmeter wurden abgeholzt und auf dem Waldboden die Sandschicht freigelegt. „Ich verstehe ja, dass die Menschen erst einmal verunsichert sind, wenn sie hier vorbeikommen. Denn es sieht hier ja wirklich grauenhaft aus“, sagt Revierleiter Matthias Ries. Dennoch gebe es hierzu keine Alternative und hätten an dieser Stelle zahlreiche Buchen gefällt werden müssen, die aufgrund ihres Zustandes eine Gefahr für Passanten wie Waldarbeiter gewesen seien.

Ries: „Generationen von Förstern haben ihn gepflegt, während ich jetzt fast schon machtlos beobachten muss, wie sich das Waldbild verändert und die Bäume kaputtgehen.“ Dabei laufe man den Schäden ja eigentlich nur noch hinterher und könne nur noch reagieren. Heute seien bei Hatzenbühl ehrenamtliche Rentner beim Baumpflanzen aktiv, wie hier vor nur wenigen Tagen. Grundschüler aus Rheinzabern haben dabei mitgeholfen, 700 junge Setzlinge zu pflanzen. Man sieht viele Namensschilder wie jenes, auf dem sich Mia und Emilia aus einer Klasse 1b verewigt haben. Die Namenschilder seien dafür gedacht, wenn die Kinder am Wochenende den Eltern und Großeltern zeigen wollten, was sie hier geschafft hätten.

Bäume geschwächt

Direkt daneben liegen drei leere Flaschen eines Alkoholmixgetränkes. Als ob es nicht schon schlimm genug wäre. Denn laut Ries haben die drei trockenen Sommer von 2018 bis 2020 einen geschwächten Wald hinterlassen. Misteln, Engerlinge oder der Fichtenprachtkäfer geben ihm nun offenbar den Rest. Nun versuche man mit mehreren Mischbaumarten gegenzusteuern. Esskastanie, Winterlinde und Roteiche, aber auch Libanon-Zeder oder Schwarzkiefer. Außerdem wurde der Oberboden bis auf die Sandschicht freigelegt. Denn ringsum stehen noch einige Fichten, die auf natürliche Weise als Samengeber fungieren könnten. Wenn alles gut gehe und Trockenheit, Käfer oder Misteln nicht schneller seien. Es gehe nicht nur darum, hier wieder Wald zu entwickeln, erklärt Ries. Es gehe auch darum zu erproben, welche Baumarten mit künftig länger andauernden Trockenzeiten und geringeren Niederschläge gut zurechtkämen.

Doch erst einmal müssten die jungen Setzlinge eben geschützt und gefördert werden. Nein, schön sieht es nicht aus, wenn in Zeiten wie diesen so viel Plastik in den Wald gebracht wird. Doch Ries erklärt: Einerseits seien die sogenannten Wuchsschutzhüllen wiederverwendbar und könnten aufgeklappt oder nach oben weggezogen werden, sobald das Bäumchen eine Höhe erreicht habe, bei der Verbiss durch Hasen oder Rehe nicht mehr möglich ist. „Gerade bei Rehen sind die Triebe sehr beliebt, denn die Setzlinge würden in den Baumschulen gut gedüngt und seien daher besonders schmackhaft“, weiß Ries.

Schnelleres Wachstum

Dazu seien sie „kleinen Gewächshäusern ähnlich, denn sie schützen die jungen Bäume vor Frost, Wind oder Austrocknung. Der frühmorgendliche Tau sammele sich und befeuchte den Boden. Ein bis zu dreimal schnelleres Wachstum sei hierdurch möglich. Und überhaupt sähe es hier in 2 Jahren schon wieder ganz anders aus und käme es stellenweise zu Überwucherungen durch Brom- oder Kermesbeeren, erklärt Ries. Durch die Röhren würde man die Bäume erkennen und nicht aus Versehen mitnehmen, wenn Konkurrenzvegetation abgeschnitten würde.

Noch einmal blickt Matthias Ries hoch in die kahlen Wipfel. Am Ende würde den Förstern noch der Vorwurf gemacht, dass man nur aus wirtschaftlichen Gründen so viel Holz aus dem Wald nehme, sagt er enttäuscht. Dabei gehe es doch nur um Verkehrssicherung: „Das kostet mich mehr, als das Holz letztlich einbringt.“