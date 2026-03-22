Wegen eines falschen Stimmzettels in einer Wahlurne musste nun in Freckenfeld die Gemeinderatswahl von 2024 wiederholt werden. Das Ergebnis wird das Gremium leicht verändern.

Etwa eineinhalb Jahre hatte die Koalition aus SPD und CDU im Freckenfelder Rat zusammengearbeitet. Die Neuwahl hat nun das Kräfteverhältnis leicht verschoben: Stärkste Kraft bleibt die SPD bei weiterhin sieben Sitzen. Die CDU hat einen Sitz verloren und nun nur noch drei Sitze. Die Freie Wählergruppe Freckenfeld (FWF) bleibt bei vier Sitzen, die Wählergruppe „Gemeinsam für Freckenfeld“ (GfF) konnte ihre Sitzanzahl von einem auf zwei Sitze verdoppeln.

Für die SPD wurden Marc Ulm, Tanja Renz, Stefan Foos, Tanja Werling, Sven Bohrer, Frank Kaiser (neu) und Michael Gröbert gewählt. Da Ulm als Bürgermeister sein Mandat abgeben wird, rückt voraussichtlich Jutta Schwind nach. Für die CDU wurden Jens Ulm, Jonas Kleppel und Jörg Thürwächter gewählt. Der frühere Ortsbürgermeister Martin Thürwächter stand auf Platz vier und wird dem Rat nicht mehr angehören.

Profitiert hat wohl Martin Oswald von der Wählergruppe FWF, da er auch als Landtagskandidat angetreten war. Weiter sind Heiko Möller und Thea Weber sowie – als Neuling – Benedikt Paul dabei.

Für die Wählergruppe Gemeinsam für Freckenfeld gehören künftig Anna Burkhard und Dirk Burkhard dem Rat an.