Einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursachten bisher unbekannte Täter, als sie in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Wahlplakate im Ortsbereich Bellheim beschädigten. Die unbekannten Täter schnitten hierbei jeweils die Köpfe der Politiker unterschiedlicher Parteien aus dem Plakat und beklebten zudem mehrere Plakate mit Aufklebern. Auch in anderen Orten wurden in den vergangenen Tagen Wahlplakate verschiedener Parteien zerstört oder abgehängt. Aus dem Grund hat der Kreisverband Germersheim Bündnis 90/Die Grünen eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgelobt, für Hinweise auf Beschädigungen ihrer Wahlplakate. Die Informationen können über die Homepage des Kreisverbands an die Partei weitergegeben werden. Hinweise zu der Tat oder zu verdächtigen Personen auch an die Polizei unter 07274-9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de.