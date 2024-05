Am Mittwochabend gegen 21.40 Uhr riss ein bislang unbekannter Täter in der Sondernheimer Straße in Germersheim zwei Wahlplakate herunter. Ein Plakat wurde komplett abgerissen, das zweite Plakat nur zur Hälfte. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, Telefon 07274 9580, E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.