Die wegen des Todes des Landtagskandidaten Jürgen Strantz (Linke) im Wahlkreis 51, Germersheim, zunächst aufgehobene Landtagswahl kann wohl doch am 14. März stattfinden. Das habe ihm der Landeswahlleiter zunächst mündlich mitgeteilt, sagte Landrat Fritz Brechtel (CDU) auf Anfrage. Die offizielle Bestätigung des Landeswahlleiters stehe aber noch aus. Die neuen Wahlzettel würden zurzeit in einer Drückerei im Nachbarlandkreis Südliche Weinstraße gedruckt. Man hoffe, dass bereits Anfang nächster Woche die neuen Briefwahlunterlagen zur Verfügung stehen und beantragt werden können, so die Mitteilung der Kreisverwaltung.

Die Landtagswahl erfährt nur im Wahlkreis Germersheim eine Veränderung nicht im gesamten Landkreis. Er habe fast schon seine Wahlbenachrichtigung weggeworfen, berichtet ein Leser aus Jockgrim. Bis ihm eingefallen sei, dass es ja neue Wahlkreise gibt. Der neue Wahlkreis Wörth (Wahlkreis 52, Wörth, Verbandsgemeinden Hagenbach, Jockgrim, Rülzheim) ist ebenso wenig von der Veränderung betroffen, wie die Verbandsgemeinde Kandel im Wahlkreis Südliche Weinstraße. Wegen des Unfalltodes von Kandidat Jürgen Strantz (Die Linke) müssen nur im Wahlkreis (nicht Landkreis!) Germersheim (Wahlkreis 51, Germersheim, Verbandsgemeinden Offenbach, Bellheim und Lingenfeld) neue Wahlzettel gedruckt werden. Deshalb sind auch nur dort die bereits verschickten Briefwahlunterlagen ungültig und müssen neu beantragt werden, sobald der neue Wahltermin auch offiziell feststeht.

Der Kreisverband der Partei Die Linke hat angekündigt, keinen Ersatzkandidaten aufstellen zu wollen, und nur als Partei um die Zweitstimme zu werben.