„Warum lebe ich gerne in der Südpfalz? Warum liebe ich die Südpfalz?“ unter diesem Motto schreibt der SPD-Landtagskandidat Markus Kropfreiter (Lingenfeld) einen Fotowettbewerb aus. Kropfreiter, Ortsbürgermeister in Lingenfeld, kandidiert im Wahlkreis 51, Germersheim. Eine Jury wird aus allen Einsendungen die drei Gewinnerfotos ermitteln. Zu gewinnen gibt es je einen Gutschein in Höhe von 80, 50 und 30 Euro. Die Fotos per E-Mail mit vollständigem Namen und Adresse) einsenden an: SPD@markus-Kropfreiter.de. Der Wettbewerb beginnt am 1. Februar und endet am 28. Februar.