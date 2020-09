In vier Wochen ist es soweit, dann entscheiden die Bürger der Verbandsgemeinde Hagenbach, wer ihr neuer Bürgermeister oder ihre neue Bürgermeisterin wird.

Der Wahlkampf zwischen Iris Fleisch (CDU) und Mario Daum (SPD) geht in die entscheidende Phase. Schwer zu sagen, wer am 25. Oktober die Nase vorn haben wird: die 58-jährige derzeitige Bürgermeister-Stellvertreterin oder der 35-jährige SPD-Fraktionssprecher im Stadtrat Wörth. Jedenfalls scheint in beiden Kandidatenlagern die Fieberkurve anzusteigen. Der Wahlkampf wird in den letzten Tagen rauer.

Jetzt beschwert sich die CDU in den sozialen Medien über „beleidigende Herabsetzungen“ ihrer Kandidatin durch die SPD. Konkret wird sie nicht, insgeheim regt man sich dort aber vor allem über einen Kommentar von SPD-Gemeindeverbandschef Karl Heinz Benz auf. Er spekulierte, bei der Stadtverwaltung Wörth, wo Fleisch arbeitet, wolle man „eine sooo kompetente Mitarbeiterin nach oben wegloben“. Auch ärgern sich Christdemokraten über weitere Angriffe gegen Fleisch auf www.spd-hagenbach.de. Bisher herrsche „stillschweigend die Übereinkunft, dass Beleidigungen und Herabsetzungen (…) unterlassen werden“, beschweren sich der Hagenbacher Gemeinde- wie die betroffenen Ortsverbände der CDU geballt auf Facebook, mit den Wörther Kollegen im Schlepptau. Fleisch werde solche persönliche Angriffe weiterhin unterlassen – „das gehört sich nicht und das hat Iris Fleisch auch gar nicht nötig“.

Ganz ohne Spitze gegen Daum kommt aber auch sie nicht aus. So schrieb Fleisch am 18. September: „Es ist Ihre Entscheidung, ob die VerbandsgemeindeVERWALTUNG von einer DiplomVerwaltungswirtin (FH) oder einem Soziologen geleitet werden soll….“ Und auf Facebook mischte sich der CDU-Stadtverband Hagenbach in die Wörther Bäderdebatte ein, was in einer Attacke in Richtung Daum gipfelte: „NEIN! Das wollen wir in der Verbandsgemeinde Hagenbach nicht!“ Merke: Engel fallen halt doch nicht vom Himmel.