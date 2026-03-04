Mit einer einstweiligen Verfügung will ein Betriebsratsmitglied den Stopp der Betriebsratswahlen erreichen. Der Prozess vor dem Arbeitsgericht bietet seltene Einblicke.

Es rumort im Lastwagenwerk Wörth. Am 10. März wird ein neuer Betriebsrat gewählt. Im Vorfeld wurde einer der Kandidaten verprügelt, ob es einen Zusammenhang mit der Wahl gibt, ist unklar. Eindeutig sehr hart, wenn auch manchmal vage, waren hingegen die Vorwürfe, die bei einer Verhandlung am Mittwochnachmittag vor dem Arbeitsgericht Landau zur Sprache kamen. Ein Mitglied des aktuellen Betriebsrats wollte, mit Unterstützung eines Amtskollegen, die laufenden Betriebsratswahlen – die Abgabe der Briefwahl ist schon möglich - sofort stoppen. Der Verhandlungssaal war fast bis auf den letzten Platz besetzt: Vertreter der Gewerkschaften IG Metall und der Christlichen Gewerkschaft Metall sowie der freien Listen hatten dort Platz genommen, außerdem unter anderem der stellvertretende Gesamtbetriebsratsvorsitzende Thomas Zwick und Vertreter des Unternehmens.

Daimler Truck agiert gerne diskret, wenn es um den Blick hinter die Kulissen geht, zumal wenn es sich um offene Konflikte handelt. Entsprechend bekamen die Zuhörerinnen und Zuhörer der Verhandlung einen seltenen Einblick in die Zerwürfnisse innerhalb des Betriebsrats geboten. Dieser umfasst im Werk 37 freigestellte Betriebsräte.

Mehr zum Thema

Das sind die Forderungen

Man fordere den Wahlvorstand auf, das Verfahren zur Durchführung der Betriebsratswahl abzubrechen, formulierte der Führer einer freien Liste. Der Daimler-Mitarbeiter war ohne anwaltliche Unterstützung erschienen, dafür nahm ein weiterer Listenführer neben ihm Platz. Dieser forderte, die Betriebsratswahlen „unter die Aufsicht eines neutralen Unternehmens“ zu stellen, sowie eine „lückenlose gerichtliche Überwachung“ der Stimmabgabe und der Auszählung.

Das sind die Vorwürfe

Dies sind einige der Vorwürfe, weswegen die Wahl gestoppt werden sollte: So solle es keine echten Wahlkabinen gegeben haben, eine geheime Wahl sei deshalb nicht möglich gewesen. Während er seine Stimme in einem dieser Provisorien abgegeben habe, hätte er sehen können, was seine Nachbarn gewählt hätten, argumentierte der Listenführer. Auch seien diese Räume als „Wahllokale“ ausgezeichnet gewesen. Auszubildende habe man gezielt zur Wahl aufgefordert und dann zur Stimmabgabe in das Büro das Vorsitzenden des Wahlvorstands geführt – dort sehe aus „wie in der Westkurve beim FCK“, argumentierte der Listenführer mit Blick auf das Rot-Weiß im Logo der Gewerkschaft IG Metall. Hier war von einer „eindeutigen Beeinflussung“ die Rede, die „Freiheit der Wahl“ sei nicht gegeben gewesen. Bei bis zu 400 Azubis gehe es schließlich anteilig um zwei bis drei Plätze im neuen Betriebsrat.

Der Listenführer betonte, dass er „keinen einzelnen Menschen“ anprangern wolle. Doch inzwischen werde er als „Staatsfeind Nummer 1“ angesehen, auch nicht mehr gegrüßt. Dabei hätte er sich gewünscht, dass seine Kritik gehört worden wäre.

Das sagen die Beschuldigten

Der Wahlvorstand verwies darauf, dass im Wahlvorstand Vertreter aller Listen einen Platz gefunden hätten, auch bei der Ausgabe der Briefwahlunterlagen seien stets mehrere Listen beteiligt. Diese Unterlagen werden im Unternehmen vor Ort verteilt. „Das ist unschön, aber theoretisch kann jeder die Unterlagen offen am Tisch ausfüllen. Das haben wir überhaupt nicht in der Hand“, sagte Rechtsanwalt Steigelmann, der den Wahlvorstand vertrat.

Dann wurde es emotional: „Mir ist da etwas der Kamm geschwollen“, sagte der Vorsitzende des Wahlausschusses ganz offen. Man hatte im Vorfeld der Wahlen schon Schilder mit der Aufschrift „Wahllokal“ angebracht, diese aber bis zum Wahltermin mit „Briefwahl“ überklebt. Es stand der Vorwurf im Raum, dass diese Schilder abgerissen wurden, um die Fotos anzufertigen, mit denen der Antrag auf Stopp der Wahl begründet wurde.

Als Mitglied der Entgeltkommission habe er wegen der Vertraulichkeit der Gespräche ein Einzelbüro. „Ja, dort ist es rot-weiß – ich bin FCK-Fan, ich bin Gewerkschaftsmitglied“, sagte er. Da er die Wahlunterlagen anderswo aufbewahre, könne sein Raum jederzeit von Kollegen genutzt werden, wenn er nicht da sei. Zum Beispiel zum Ausfüllen von Briefwahlunterlagen.

Anders als ausgesagt habe der Listenführer auch nicht angerufen und hinsichtlich etwaiger Kritikpunkte um ein Gespräch gebeten. „Ich finde das befremdlich. Er hat nur gewartet, bis er irgendwo was findet.“

Hier wurde es laut im Saal

Nach mehreren Schlagabtauschen wurde es schließlich etwas lauter: Der zweite Listenführer verbreitete, dass die Ergebnisse einer vergangenen Betriebsratswahl schon vorab festgestanden hätten, unter anderem aufgrund einer Software, die die IG Metall einsetze. Der Wahlvorstand habe sich zurückgezogen „und die Ergebnisse erzielt, die er vorher kommuniziert hatte – seltsam.“ Auch diesmal seien die Ergebnisse der anstehenden Wahl schon genannt worden. „Ich weiß nicht, warum wir überhaupt noch wählen gehen müssen.“ Deshalb habe er den Antrag auf den Einsatz eines externen Unternehmens gestellt. Angesichts dieser Vorwürfe konterte Anwalt Steigelmann: „Es geht nur darum, die Betriebsrat in den Schmutz zu ziehen.“ Er sei nicht für den Abbruch dieser Wahlen, sondern „für den Abbruch dieser Veranstaltung.“

Das sagt das Gericht

Die Vorsitzende Richterin Stefanie Dunker erläuterte den beiden Beschwerdeführern über eine Stunde lang immer wieder geduldig, dass für die Vorwürfe noch nicht der richtige Zeitpunkt gekommen sei. Denn das Gesetz sehe vor, dass die Wahl innerhalb von zwei Wochen angefochten werden kann. Dass ein Gericht aber in eine schon laufende Wahl eingreife sei „die absolute Ausnahme“. Dazu müsste die Wahl „nichtig“ sein, es müsse also zum Beispiel keinen Wahlvorstand geben oder kein Wahlanschreiben gegeben haben. Zwischendurch verwies Dunker unter anderem darauf, dass die Vorwürfe „auch von der Konkretheit her“ nicht reichen würden.

In ihrem Beschluss hieß es schließlich, dass die Voraussetzungen zum Abbruch der Wahl sehr hoch seien, „das sehen wir hier so nicht.“ Auch dem Einsatz eines externen Unternehmens wurde nicht zugestimmt. Und was die Überwachung der Auszählung angehe – diese sei schließlich öffentlich und könne beobachtet werden.

Das sagen Betriebsratsvorsitzender und IG Metall

Nach der Wahl sagte der BR-Vorsitzende im Lastwagenwerk, Thomas Zwick: „Der Wahlvorstand wird die weiteren Schritte selbstverständlich weiterhin vollständig rechtskonform und im Einklang mit allen gesetzlichen Vorgaben durchführen. Die Betriebsratswahl kann damit ordnungsgemäß fortgesetzt werden und findet am 10. März statt.“

Die IG Metall Landau verweist darauf, dass sich in den letzten Wochen „Vorwürfe, Anschuldigungen und Provokationen durch Vertreter anderer Listen“ gehäuft hätten und ordnet dies als „durchschaubare Wahlkampfmanöver“ ein. Rechtsanwalt Michael Steigelmann habe „alle Anschuldigungen als, absurde und haltlose Behauptungen zurückgewiesen“, das Arbeitsgericht ebenso. Die Gewerkschaft ruft zur Stimmabgabe auf.

Das sagt der Listenführer

Für den Listenführer klang der Beschluss hingegen so, als ob „elementare Fehler“ gemacht worden seien. Darum sehe er dies nicht als Niederlage, sondern gehe erhobenen Hauptes. Es bleibe ja die Möglichkeit der Wahlanfechtung.