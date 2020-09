Beim Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar am Samstag, 19. September, in der Zeit von 8 bis 14 Uhr, werden drei unterschiedliche Aktionen angeboten. Interessierte Bürger, Vereine, Organisationen und Institutionen können sich hierfür anmelden.

Zur europaweiten Aktion „RhineCleanUp“ – die eigentlich am 12. September ist – wird in Germersheim eine Woche später aufgerufen. Insbesondere das Rheinufer zwischen Germersheim und Sondernheim, aber auch das Naherholungsgebiet und die umliegenden Bäche und Gewässer sollen von Unrat und Schmutz befreit werden. Bei der Aktion „Saubere Landschaft“ sollen die übrigen Flächen der städtischen Gemarkung gesäubert werden. Laut Stadt betrifft dies neben öffentlichen Flächen auch Vereinsgelände, Sportstätten und Schulen. Bei der Bürgeraktion „Pflanz’ einen Baum“, sollen geeignete und klimaverträgliche Bäume an ausgesuchten Standorten am Rheinvorland oder dem Naherholungsgebiet gepflanzt werden. Hierzu werden Helfer benötigt. Wer sich nicht aktiv am Freiwilligentag beteiligen möchte, darf auch gerne mit einer Geldspende seine Solidarität bekunden.

Anmeldung bei Christian Willy (E-Mail: cwilly@germersheim.eu, Telefon 07274 960243) oder Jacqueline Zimmer (E-Mail: jzimmer@germersheim.eu, Telefon 07274 960282). Treffpunkt und Einteilung zu den drei Aktionen ist am Samstag, 19. September, um 8 Uhr auf der großen Veranstaltungswiese im Rheinvorland.