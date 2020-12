Alona Hertha (33) ist in Bellheim aufgewachsen. Sie hat in der Schweiz und Österreich eine Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht und arbeitet jetzt im Empfang eines Bellheimer Unternehmens. Sie wohnt noch in Mannheim, plant aber gerade den Umzug in die Pfalz. 2015 hat sie angefangen zu modeln. Im Oktober 2019 wurde sie im Europa-Park Rust zum „Traumatica Moon Servant“-Girl gekürt und hat dabei die Fotostrecke im Playboy gewonnen. Alona Hertha war Playmate der September-Ausgabe 2020. Mit anderen Playmates ist sie auf dem Cover der Januar-Ausgabe. Denn jetzt steht die Wahl zum Playmate des Jahres an: Bis 11. März können die Playboy-Leser abstimmen.