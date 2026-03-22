Die Spitzenkandidaten von 2021 standen sich erneut gegenüber. Doch diesmal war es kein knappes Duell mehr, die AfD mischt inzwischen kräftig mit.

Denkbar knapp war das Duell Markus Kropfreiter (SPD) und Tobias Baumgärtner (CDU) vor fünf Jahren ausgegangen. Nur fünf Stimmen hatten den Ausschlag dafür gegeben, dass Kropfreiter das Rennen machte und in den Landtag einzog.

Nun standen sich die Kandidaten wieder gegenüber – und diesmal geht Tobias Baumgärtner (CDU) als strahlender Sieger hervor. Das liegt wohl auch daran, dass er in der Verbandsgemeinde Offenbach punkten konnte und in 6 von 6 Stimmbezirken das Direktmandat holte – obwohl in 5 von 6 Stimmbezirken bei den Zweitstimmen die SPD vorne lag.

Ein Duell war es indes nicht mehr: Der drittplatzierte Albert Breininger von der AfD liegt mit 25,2 Prozent nur knapp dahinter. Der Abstand des AfD-Kandidaten zu den Kandidaten von CDU und SPD ist im Vergleich zu 2021 zusammengeschrumpft. Und zeigt, wie knapp es für die etablierten Parteien werden kann, wenn die blaue Stadt Germersheim mit im Wahlkreis liegt ...