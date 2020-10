Römisches Geschütz und Pilum der Legionäre neben der modellhaften Produktionshalle für Tongefäße im Terra-Sigillata-Museum.

Das römische „Geschütz“ vom Typ „Cremona“, hat Walter Niedermeyr, Jockgrim, mit Unterstützung von Professor Schäfer, Uni Trier, nachbauen lassen und dem Museumsverein Rheinzabern als Leihgabe zur Verfügung gestellt. Damit soll ein anschauliches Objekt aus der Römerzeit gezeigt werden.

Der Leihgeber des römischen Feldgeschützes, Walter Niedermeyr, steht am Sonntag, 11. Oktober, ab 14 Uhr, im Terra-Sigillata-Museum für Fragen zur Funktion und Wirkungsweise des Kriegsgerätes zur Verfügung. Als weiteres Exponat stellt Niedermeyr ein Pilum vor (Kriegsgerät der römischen Legionäre).

Als begeisterter Hobbybastler hat es sich Jürgen Scharkowski zur Aufgabe gemacht, eine römische Werkhalle im Maßstab 1:87 nachzubauen. Das Modell der Halle befindet sich in Raum 2 des Museums, thematisch passend zu den dortigen Schaubildern mit Darstellung der Tonaufbereitung und Tonverarbeitung. In der Modellhalle sind zwei Brennöfen stationiert, so wie dies in der römischen Werkhalle, die in der römischen Epoche im Gebiet „24-Morgen“ stand, der Fall war.

Scharkowski ist Mitglied des Museumsvereins und wird am Sonntag, 11. Oktober, ab 14 Uhr das Modell der römischen Werkhalle Besuchern des Museums vorstellen.

Für den Besuch des Museums sind die Corona-Vorschriften zu beachten.

Kontakt

Terra-Sigillata-Museum, Hauptstraße 35, Rheinzabern, Tel. 07272 955893, E-Mail: info@terra-sigillata-museum.de, www.terra-sigillata-museum.de. Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag, von 11 bis 14 Uhr, Samstag, von 11 bis 15 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr. Gruppen nach Vereinbarung.