In der Woche vom 14. bis 18. Oktober wird am Wertstoffhof Berg die Fahrzeugwaage umgerüstet und geeicht. Während dieses Zeitraumes könne es zu Beeinträchtigungen bei der Abfertigung kommen, so die Kreisverwaltung. Angelieferte Abfälle, soweit kostenpflichtig, werden in dieser Woche nach Volumen berechnet. Nicht zwingend nötige Anlieferungen sollten daher auf einen anderen Termin verschoben werden.