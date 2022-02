Die Planungen für den Neubau des Kindergartens „Villa Zauberwald“ auf einem Grundstück zwischen Straußenfarm und Dampfnudel können beginnen. Bei einem Gespräch über das Konzept mit den Beteiligten wurde der Neubau planerisch auf den Weg gebracht. Die Bevölkerung „wartet schon auf den Bau der neuen Kita“, so Ortsbürgermeister Reiner Hör (Aktive Bürger). Die Gemeinde sei sehr gespannt, wie die Vorschläge der Architekten und Fachplaner aussehen werden. Bauamtsleiter Sascha Schäffner zufolge ging es beim Planungsauftakt darum, die Wünsche und Anliegen der Kita-Leitung mit den finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde und der Machbarkeit seitens der Architekten in Einklang zu bringen. Der Neubau soll etwa 150 Plätze in sechs Gruppen bieten. Das Gebäude soll aus Kinderaugen einladend gestaltet werden. Aspekte wie Wahrnehmung, Sprache, Bewegung, aus dem Kita-Konzept sollen ebenfalls in die Gestaltung einfließen. Die Auftragsvergabe für die Planungerfolgte mittels europaweiter Ausschreibungs, den Zuschlag erhielten die PIA Architekten GmbH aus Mannheim.