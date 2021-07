RÜLZHEIM. Die Gemeinde Rülzheim darf über den Eigenbedarf hinaus Flächen für Ansiedlungen von Gewerbegebieten ausweisen. Dies sieht der Entwurf des Regionalplans vor. Der Verbandsgemeinderat hat die gewünschten Änderungen der einzelnen Ortsgemeinden angenommen und weitergeleitet.

Im Regionalplan wird die Aufnahme einer Fläche mit etwa neun Hektar in nördlicher Richtung im Anschluss an das Gebiet „Nord IV“ beantragt. Rülzheim wird die Funktion „Siedlungsbereich Gewerbe“ zugeordnet. Dies bedeutet, dass die Gemeinde über den Eigenbedarf hinaus Flächen für Gewerbe ausweisen kann. Dadurch können Betriebe, die in Hördt, Kuhardt, Leimersheim kein Grundstück erhalten können, in Rülzheim angesiedelt werden.

Das Gebiet Südhang wird zur „Siedlungsfläche Wohnen“. Mit rund 26 Hektar wird so mehr als der ermittelte Flächenbedarf für die nächsten 15 Jahre abgedeckt. Leimersheim wünscht keine Änderungen der bisherigen Planung. Hördt möchte die einst geplante Wohnbaufläche südlich des Hausbergs (3,6 Hektar) gegen eine Fläche (2,5 Hektar) im Bereich der Speyerer Straße tauschen. Damit käme die Gemeinde der Forderung der Regionalplanung nach, die Flächenversiegelung zu reduzieren. Kuhardt hofft auch auf einen Flächentausch. Im Nordwesten der Gemeinde soll ein Gewerbegebiet entstehen. Drei Hektar wären wünschenswert, weil es viele Betriebe im Ort gibt, die erweitern möchten.