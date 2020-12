Schon traditionsgemäß füllen Schüler des Europa-Gymnasiums Geschenkkartons für die Kinder der Tafel Wörth. Dieses Jahr kam die Carl-Benz-Gesamtschule dazu.

An der Gesamtschule hatten die drei Schulsozialarbeiterinnen Anja Jung, Tanja Mohra und Jana Müller sowie die beiden FSJ-Kräfte Johanna Kleer und Sascha Fuhr das Projekt „Freude verschenken“ ins Leben gerufen. Ziel war es, Kindern im Stadtgebiet Wörth zu Weihnachten eine Freude zu bereiten. Von Schülern, Eltern und Lehrern wurden so über 250 Pakete für Kinder von vier bis 14 Jahren gepackt.

Jetzt wurde die Übergabe von beiden Schulen an die Vorsitzenden der Tafel Uschi Bisanz und Brigitte Fuhr gemacht, die sich bei allen Spendern bedankten. In der Weihnachtswoche wird der Weihnachtsmann die Verteilung an die Kinder vornehmen, da die traditionelle Weihnachtsfeier im Mehrgenerationenhaus ausfällt. „Wir freuen uns schon auf viele strahlende Kinderaugen“, sagte Bisanz.