Am Samstag, 14. März, ist es soweit. Die Handballabteilung des TV Wörth bietet die ersten „Wörther Hallen Beats“ in der Bienwaldhalle.

25 Jahre lang stand die Wörther Oldie Night im Veranstaltungskalender der Region. Zigtausend Besucher ließen Jahr für Jahr mit Begeisterung diese Wörther Rock-Classic & Oldie-Night zu einem vertrauten Stück Wörther Kultur werden. Jetzt gibt es erstmals mit den Wörther Hallen Beats (WHB) ein verändertes Konzept des Veranstalters, der Handballabteilung des TV Wörth.

„Der Name steht für ein neues musikalisches Konzept und eine klare Botschaft: Menschen zusammenbringen, die Lust auf richtig gute Musik haben. WHB ist frisch, modern und dennoch anspruchsvoll. Verschiedene Genres und moderne Sounds bringen die Halle zum Beben. Der Anspruch auf höchste musikalische Qualität bleibt. Bands, die mit Leidenschaft und Professionalität auf der Bühne überzeugen werden“, erzählen die Organisatoren der RHEINPFALZ.

Barbed Wire und Knutschfleck treten auf

Barbed Wire, die professionelle Show- & Coverband deckt musikalisch ein breites Spektrum ab: von aktuellen Pop- und Rock-Hits über Klassiker der 80er, 90er und 2000er bis hin zu modernen Party-Tracks. Jeder Song wird live gespielt, individuell arrangiert und mit spürbarer Leidenschaft performt. Die süddeutsche Erfolgsband steht für energiegeladene Live-Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Barbed Wire überzeugt nicht nur musikalisch, sondern auch visuell: Eine moderne Bühnenoptik, durchdachte Showelemente und professionelle Veranstaltungstechnik sorgen für echtes Konzertfeeling.

Seit mehr als 30 Jahren rockt Knutschfleck über die Bühnen der Republik und hat so im Laufe der Zeit mehr als 1500 Konzerte gespielt. 2006 und 2011 war die Band schon Gast in der Wörther Bienwaldhalle. Was als Hommage an die Zeit der „Neuen Deutsche Welle“ begann, hat sich als eine der beliebtesten und erfolgreichsten Partybands Deutschlands etabliert. Mit viel Power werden große deutschen Party-Hits präsentiert.

Info

Kartenvorverkauf: Karlsruhe Musikhaus Schlaile; Wörth: Buchlädel, Maximiliancenter; Lotto Mirilla Adam, Ottstraße 4; Online unter www.handball-woerth.de