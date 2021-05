Die Stadt Wörth hat Interesse, Teil der „SozialRegion Karlsruhe“ zu werden. Ziel der Sozialregion ist die Armutsbekämpfung. Bekanntestes Instrument ist der „Karlsruher Pass“. Mit ihm erhalten ALG II- und Sozialhilfeempfänger Vergünstigungen beispielsweise in Freizeit- und Sporteinrichtungen oder im Nahverkehr. Die Kosten pro Pass: im Schnitt 70 bis 80 Euro jährlich.

Damit Wörth Mitglied der „SozialRegion Karlsruhe“ werden kann, müssten die Kommunen eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnen, so Faris Abbas, Referent im Amt für Soziales der Stadt Karlsruhe. Zur Sozialregion gehören neben Gemeinden des Kreises Karlsruhe auch die Stadt Bruchsal. Etliche Kommunen haben sich allerdings dafür entschieden, nur den Karlsruher Kinderpass anzubinden. Ermäßigungen beim KVV sind bisher nur in der Stadt selbst mit dem Pass verbunden.

Eine Ausdehnung der Sozialregion über den Rhein würde Abbas begrüßen: „Wir sind offen für den gesamten Pamina-Raum.“ Soll heißen, nicht nur Hagenbach, Jockgrim oder Kandel könnten Mitglied werden sondern auch Lauterbourg. Ziel sei es immer, Menschen mit wenig Geld die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Die Stadt Wörth könnte zum Beispiel den Eintritt im Badepark für alle Pass-Inhaber verbilligen – unabhängig davon, wo sie wohnen. Umgekehrt können Pass-Besitzer aus Wörth verbilligt ins Europa-Bad.

An den jeweiligen Kassen werde im übrigen nicht darauf geachtet, wo die jeweiligen Pass-Inhaber herkommen. „Der Aufwand wäre viel zu groß“, sagt Abbas. Für die Abrechnung werde am Jahresende lediglich die Anzahl der Besucher mit Karlsruher Pass und die entsprechenden Mindereinnahmen von den Bädern oder Museen an die Sozialregion gemeldet. Die Summe aller Mindereinnahmen wird durch die Zahl der Pässe geteilt: Jede Kommune zahlt denn sich so ergebenden Pauschalbetrag für jeden Pass, den sie ausgegeben hat. Im Schnitt der letzten Jahre lag diese Pauschale bei 70 bis 80 Euro, so Abbas: „Der Vorteil dieser Abrechnung: Der Verwaltungsaufwand bleibt niedrig.“

Der Stadtrat hat bereits einstimmig bei einer Enthaltung einen Antrag der SPD gebilligt, dass die Stadt sich mit dem Thema auseinandersetzen soll. Im nächsten Schritt sollen Vertreter der Stadt Karlsruhe und des Karlsruher Stadtjugendausschusses zu einer Sitzung eingeladen werden.