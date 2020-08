Die Kreisstraße 15 zwischen Wörth und Vollmersweiler wird auf dem Abschnitt zwischen B9 und K16 (Minfeld-Büchelberg) saniert. Das hat der Bauausschuss des Kreistages beschlossen. Auf diesem circa 2,5 Kilometer langen Abschnitt ist die Straße laut Kreisverwaltung in einem „sehr schlechten substanziellen Zustand“. Sie werde damit auch nicht dem vorwiegend überörtlichen Verkehr von rund 5500 Fahrzeugen pro 24 Stunden (Verkehrszählung 2015) gerecht. Die Sanierung dieses Teilstücks dauere etwa einen Monat und sollte nach Plänen des Landesbetriebes Mobilität (LBM) im September beginnen. Der Bauausschuss (Michael Gaudier, CDU) schlägt vor, die Arbeiten in die Herbstferien ab 12. Oktober zu verlegen. Weil die Umleitung während der Bauzeit durch Kandel und direkt an der IGS vorbei führe, bliebe die Schule dann wenigsten zwei der vier Wochen Bauzeit von hohem Verkehrsaufkommen verschont. Der entsprechende Vorschlag soll dem LBM gemacht werden. Die Kosten für diese Straßensanierung sind auf rund 450.000 Euro kalkuliert.