Für Irritationen sorgt derzeit die Beschilderung auf der B9 vor der Abfahrt Wörth/Jockgrim. „Wörth gesperrt“ oder „Wörth Umleitung“ erwecken den Anschein, als sei das Impfzentrum auf diesem Weg nicht mehr zu erreichen. Dabei ist das Gegenteil der Fall.

Über die Abfahrt Wörth/Jockgrim können Wörth und Jockgrim auf der westlichen Seite der B9 angesteuert werden – und der Wörther Hafen sowie das Industriegebiet „Oberwald“ auf der östlichen, dem Rhein zugewandten Seite. Wer weiß, dass das Impfzentrum im Industriegebiet liegt, ahnt zumindest, dass er den Umleitungs- und Sperrhinweisen keine Beachtung schenken muss. Er wird weiter den deutlichen Hinweisschildern „Impfzentrum“ folgen.

Wer aber das Impfzentrum Wörth in Wörth erwartet, macht einen Fehler, wenn er der Umleitung folgt. Denn über die Wörther Ortslage kann er das Impfzentrum zur Zeit auf keinen Fall erreichen. Denn gesperrt ist das kurze Stück zwischen der Landesstraße 540 Wörth/Jockgrim und der B-9-Auffahrt Wörth/Jockgrim und damit auch die Fahrt über die B-9-Brücke an der Abfahrt Wörth/Jockgrim. Was bedeutet: Das Impfzentrum kann im Moment nur über die B 9 erreicht werden, die Beschilderung ist unglücklich.

„Die Teilsperrung wird bereits Freitagabend dieser Woche beendet sein“, so eine Sprecherin des Landesbetriebs Mobilität. Auf eine Anpassung der Beschilderung werde deshalb verzichtet. Bis entsprechende Hinweiszeichen hergestellt, geliefert und angebracht sind, sei die Beschränkung vorbei oder fast vorbei.

Weder die Wegweiser zum Impfzentrum selbst noch die Wegweiser zum Industriegebiet (wo sich das Impfzentrum befindet) seien außer Kraft gesetzt. Formell betrachtet sei die Ausschilderung also eindeutig, so die Sprecherin. Für Ortsunkundige wäre in der Tat ein zusätzliches Schild wie „Impfzentrum frei“ eindeutiger gewesen, gibt sie zu und verspricht: „Wir werden bei zukünftigen Maßnahmen darauf achten solche möglichen Missverständnisse zu vermeiden.“