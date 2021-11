[Aktual. 15.12 Uhr] In Rheinland-Pfalz sollen wieder Impfzentren öffnen. Die Rede ist von vier Stationen. Das Impfzentrum Wörth, das sich im Standby-Modus befindet, soll jedoch ausdrücklich nicht dabei sein. Das hat die RHEINPFALZ am Freitagmittag aus dem Umfeld der Beratungen zwischen den Kommunen und dem Land erfahren. Der Landkreis Germersheim weist weiter die höchste Inzidenz im Bundesland auf. Eine offizielle Bestätigung durch das Gesundheitsministerium in Mainz gab es am Donnerstagnachmittag zunächst auf RHEINPFALZ-Nachfrage noch nicht. Ersten Informationen nach wird anders als zuvor nicht das Land die Impftzentren betreiben, sondern die Kommunen. Zur Debatte stehen Zentren, die aktuell im stand-by-Modus sind, aber noch geschlossen sind.