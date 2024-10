Die Agentur für Erneuerbare Energien und die Deutsche Energie-Agentur (dena) laden vom 4. bis 8. November zu den Wärmepumpen-Infotagen in Rheinland-Pfalz ein. Philipp Riedel, Klimaschutzmanager des Landkreises, weist auf diese Veranstaltung hin. Sie soll Interessierten helfen, sich über klimafreundliche Heizmöglichkeiten und die lokale Wärmewende zu informieren. Ziel der Infotage ist es, einen umfassenden Überblick über die Möglichkeiten der Nutzung von Wärmepumpen zu bieten und die lokale Wärmewende voranzutreiben. Die Wärmepumpen-Infotage finden an vier Orten in Rheinland-Pfalz statt. Zusätzlich findet am Montag, 4. November, 16.30 bis 18.30 Uhr, eine Online-Veranstaltung zur Wärmepumpentechnologie statt. Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenlos.

Info

www.unendlich-viel-energie.de/rheinland-pfalz.